Zur Premiere des zweiten Teils der Kult-Komödie „Manta Manta“ zeigt das Frankenthaler Lux-Kino am Donnerstag, 30. März, auch noch einmal den ersten Film. In Anlehnung an die Handlung, die im Ruhrgebiet spielt, wird beim Doppelkino in der Pause zwischen den beiden Filmen stilecht Currywurst und Bier serviert.

Bereits auf der Münchner Filmmesse im Januar, als Hauptdarsteller Til Schweiger persönlich die Werbetrommel für seinen Film rührte, zeigten sich die Frankenthaler Kinobetreiber Christian und Sebastian Kaltenegger überaus begeistert von der Fortsetzung des Klassikers. Zur Premiere haben sich die beiden deshalb auch etwas besonders einfallen lassen. Gezeigt wird neben dem neuen „zwoten Teil“ am Donnerstag vorab auch noch einmal der Klassiker aus dem Jahr 1991. In der Pause zwischen den beiden Filmen serviert das Kino-Team laut Ankündigung Currywurst und ein original Pülleken Bier aus dem Ruhrpott sowie vegetarische Alternativen.

Termin

Das Lux-Kino zeigt das Doppelkino mit dem ersten und zweiten Teil am Donnerstag, 30. März, in zwei Sälen, und zwar um 18.30 Uhr beziehungsweise 19 Uhr. Karten gibt es an der Kinokasse sowie online unter www.lux-kinos.de.