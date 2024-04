Mit Beleidigungen einer Beamtin reagierte ein Fahrradfahrer laut Polizei auf eine Kontrolle am Montag in der Frankenthaler Innenstadt. Der 24-Jährige war verbotenerweise durch die Fußgängerzone geradelt und hatte dabei telefoniert. Auf dem Rathausplatz habe ihn die Fahrradstreife der Polizeiinspektion anhalten können. Den jungen Mann erwartet wegen der Beleidigungen zusätzlich ein Strafverfahren. Die Fahrradstreife war am Montag von 7.15 bis 15 Uhr laut Bericht zur Kontrolle des Innenstadtverkehrs im Einsatz. Dabei seien drei Verstöße gegen das Handyverbot beim Fahrradfahren, fünf Verstöße gegen das verbotswidrige Befahren der Fußgängerzone und drei Gurtverstöße geahndet worden.