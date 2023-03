Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Gleich zweimal ist die SG Lambsheim/Frankenthal in der Handball-Pfalzliga der Damen in den kommenden Tagen im Einsatz. Am Freitag (20 Uhr) empfängt die Mannschaft von Trainerin Elena Scharfenberger in der Sporthalle der Andreas-Albert-Schule (Frankenthal) den TuS Heiligenstein. Am Sonntag (15.30 Uhr) geht es in der Sporthalle der Karl-Wendel-Schule (Lambsheim) gegen die VTV Mundenheim II.

In der Hinrunde sind aufgrund der Pandemie einige Spiele ausgefallen. Diese müssen nun bis zum Wochenende nachgeholt werden, sonst droht ein Punktverlust für das Team, das die Absage veranlasst hat.