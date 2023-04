Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Noch sechs Partien bleiben der SG Lambsheim/Frankenthal in der Handball-Pfalzliga der Damen, um den Klassenverbleib zu sichern. Die nächste Chance auf Punkte bietet sich dem Tabellenvorletzten am Sonntag (15.30 Uhr, Sporthalle Karl-Wendel-Schule Lambsheim). Dann ist die HSG Trifels zu Gast. Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams in dieser Saison.

Eigentlich hätten die beiden Mannschaften schon im Dezember gegeneinander spielen sollen. Doch das Hinspiel in der Südpfalz sagte die SG damals ab, da der Kader zu schmal war. Und auch diesmal haben