Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Handballerinnen der SG Lambsheim/Frankenthal haben in den vergangenen Wochen ab und zu Lebenszeichen im Tabellenkeller gesendet. Gute Erinnerungen hat man unter anderem an den nächsten Gegner, die VTV Mundenheim II. Am Sonntag (17 Uhr, Heinrich-Ries-Halle, Ludwigshafen) geht es dort um Zähler. Doch im Verein gibt es offenbar schon Überlegungen, die in eine andere Richtung gehen.

Noch hat die SG Lambsheim/Frankenthal die Chance, den Abstieg aus der Pfalzliga aus eigener Kraft zu vermeiden. Doch spielt das überhaupt noch eine Rolle? Nach RHEINPFALZ-Informationen gibt es bei