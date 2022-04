Einen Sieg und eine Niederlage gab es für die Pfalzliga-Handballerinnen der SG Lambsheim/Frankenthal am Wochenende. Auf das 13:26 (8:16) bei der FSG Hauenstein/Rodalben folgte ein 31:25 (17:12)-Heimsieg gegen die HSG Lingenfeld/Schwegenheim.

Beim Auswärtsspiel in Hauenstein musste SG-Trainerin Elena Scharfenberger mit neun Spielerinnen auskommen. „Dafür reichte dann die Kondition nicht. Wir haben die ersten 20 Minuten offen gestaltet, doch dann war die Luft raus“, befand Scharfenberger. 70 Prozent der Gegentreffer seien durch Tempogegenstöße zustande gekommen, die die SG mit eigenen Fehlern eingeleitet habe. Da half es wenig, dass Keeperin Florentine Geibel einen guten Abend erwischte und Schlimmeres verhinderte

Im Heimspiel gegen die HSG Lingenfeld/Schwegenheim zeigte die SG dann die gewünschte Reaktion. Und das, obwohl die Partie am Morgen noch kurz vor der Absage stand. Denn Scharfenberger fehlten kurzfristig einige Spielerinnen. Scharfenberger aktivierte Viktoria Rößnick und Lisa Sauer, zudem wollten es Isabel Unger und Dana Koch trotz Verletzung probieren. „Letztendlich hatte ich einen recht großen Kader. Und die Gäste mussten wegen Corona auf einige Spielerinnen verzichten. Das hat uns in die Karten gespielt“, konstatierte Elena Scharfenberger.

So fuhr der Tabellenvorletzte einen unterm Strich ungefährdeten Sieg gegen den Dritten ein. „Wir sind endlich mal mit vollem Tempo das Spiel angegangen und haben den Gegner so früh müde bekommen“, sagte die Trainerin. Beste Werferinnen der SG waren Marie Eberhard (neun Tore) und Lisa Sauer (8/4). Zudem glänzten Anne Sosin und Dana Koch auf den Außenpositionen sowie Mara Wolf im Rückraum. Aufgrund der Pandemie kommt es bereits am Freitag (20 Uhr) zum Rückspiel, das ebenfalls in der Sporthalle der Andres-Albert-Schule in Frankenthal ausgetragen wird. Am Sonntag (16 Uhr) beschließt die SG die Saison mit der Partie bei der HSG Mutterstadt/Ruchheim. Die SG tritt nach der Runde freiwillig den Gang in die Verbandsliga an.