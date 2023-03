Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach drei Niederlagen haben die Damen der SG Lambsheim/Frankenthal am Sonntag zu Hause gegen die FSG Hauenstein/Rodalben den ersten Punkt in der neuen Saison in der Handball-Pfalzliga geholt. Für das Team wäre jedoch mehr drin gewesen als das 23:23 (16:10). Das sah auch die neue Frau an der Seitenlinie so.

Zwei Wochen lang muss die SG Lambsheim/Frankenthal ohne ihre Übungsleiterin Elena Scharfenberger auskommen, die sich einem medizinischen Eingriff unterziehen muss. Interimstrainerin Saskia Leßmann