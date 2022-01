Trotz der Corona-Pandemie sind die Pfadfinder vom VCP-Stamm John F. Kennedy aus Frankenthal optimistisch. Sie planen für dieses Jahr gleich mehrere Fahrten. Höhepunkt: ein Bundeslager mit 5000 Teilnehmern im Sommer.

Fünf Gruppen, die sich regelmäßig treffen, gibt es bei den JFK-Pfadfindern laut Webseite derzeit: von den Kleinsten ab dem Grundschulalter im Rudel Fledermaus bis zur Sippe Wolf für die Jahrgänge 2005 bis 2007. Die Gruppenstunden sind in der Christuskirche Mörsch in der Frühlingsstraße, neue Mitglieder sind willkommen. Ausflüge, Zeltlager, digitale Aktionen und Gruppenstunden werden laut Pressemitteilung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen ehrenamtlich geplant.

Die erste Freizeit in diesem Jahr soll die etwa 30 Aktiven von 19. bis 23. Februar auf eine Hütte führen. Das Programm beschäftigt sich mit „Superheldinnen und Superhelden“. Am 26. März ist ein Schwimmtag im Erlebnisbad Weinheim, am 10. April sind alle Kindergruppen (acht bis zehn Jahre) eingeladen zu einer „Detektivakademie“. Die Zehn- bis 16-Jährigen machen am 30. April einen Tagesausflug. Am Strohhutfest-Donnerstag, 26. Mai, laden die Pfadfinder wieder ein zum kostenlosen Würstchengrillen am Lagerfeuer. Eine Woche später startet das Pfingstzeltlager. Höhepunkt für den Frankenthaler Stamm ist das Bundeslager, bei dem 5000 Pfadfinder aus ganz Deutschland von 25. Juli bis 8. August zusammen in Großzerlang in Brandenburg zelten. Im November ist dann eine Herbstfahrt in eine Jugendherberge in der Nähe geplant. Am dritten Adventssonntag holen Pfadfinder das Friedenslicht aus Bethlehem in Speyer ab, um es an Heiligabend in Kirchengemeinden in Frankenthal zu verteilen.

Noch Fragen?

Weitere Informationen zu den Angeboten der JFK-Pfadfinder gibt es unter www.abenteuer-pfadfinden.de oder bei Daniel Weitsch, Telefon 0176 341 44064, E-Mail stamm@vcp-jfk.de.