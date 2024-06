Mit der Wirkung von Diversität auf Digitalisierung und ethische Fragestellungen in Bezug auf Künstliche Intelligenz beschäftigt sich ein Online-Seminar am Donnerstag, 13. Juni, 13 bis 15 Uhr. Das kostenlose Angebot richtet sich an Handel, Gewerbe und Gastronomie. Untermauert werden die Inhalte laut Ankündigung durch Beispiele aus der Praxis. Anschließend bestehe die Möglichkeit, zu diskutieren und Fragen zu stellen. Laut Wirtschaftsförderung der Stadt gibt es noch freie Plätze. Alle Informationen und Anmeldung unter www.frankenthal.de/wifoe-workshops.