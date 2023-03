Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach vierjähriger Pause haben die Frankenthal Classics nichts von ihrer Beliebtheit eingebüßt. Bei der sechsten Auflage des Oldtimer-Treffens konnten am Sonntag auf dem Parkplatz von Dehner und Kaufland in der Wormser Straße zeitweise bis zu 250 Fahrzeuge bestaunt werden, die allesamt noch gut in Schuss und auf Hochglanz poliert waren, obwohl die meisten Vehikel schon Jahrzehnte auf dem Buckel haben.

„Wir sind positiv überrascht“, fasste Stefan Beck von den Oldie-Freunden Pfalz seine Eindrücke von der Veranstaltung zusammen. Schätzungsweise 400 Besucher hätten