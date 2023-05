Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Und das war der siebte Streich: Eintracht Lambsheim hat das siebte Spiel in Folge in der Basketball-Oberliga gewonnen. 90:70 hieß es am Ende in der Partie gegen die DJK Nieder-Olm. Mit jetzt 14 Punkten steht die Eintracht auf dem fünften Platz in der Tabelle, tauschte mit dem Gegner den Platz.

Es war nicht einmal spielerisch die beste Leistung, die die Eintracht am Samstag in der Sporthalle der Karl-Wendel-Schule abrufen musste, um dieses Spiel gegen den immerhin vor der Partie auf Platz fünf