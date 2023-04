Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Corona-Unterbrechung der Oberliga-Handballer der HSG Eckbachtal ist vorbei. Am Samstag (18 Uhr) trifft das Team von Trainer Thorsten Koch auf den HV Vallendar. Gegen den direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenverbleib sollen Punkte her. Ganz einfach dürfte sich das jedoch nicht gestalten – und das hat mehrere Gründe.

Der Sport rückt in dieser Saison viel zu selten in den Vordergrund. So langsam nervt es HSG-Coach Thorsten Koch, immer wieder über das Coronavirus sprechen zu müssen. Doch er kommt nicht