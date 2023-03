Im Kampf um die Oberbürgermeisterwahl am 25. Juni unterstützt die Linke die SPD-Kandidatin Aylin Höppner. Einen eigenen Kandidaten stellt die Partei nicht auf. „In Frankenthal wird es Zeit für einen Farbwechsel. Wir sehen in Aylin Höppner eine Chance für unsere Stadt, sich als moderne und attraktive Kommune zu behaupten, in der niemand im Stich gelassen wird“, teilt Linken-Kreisvorsitzender und Stadtratsmitglied David Schwarzendahl in einer Pressemeldung mit. Mit Blick auf Themen wie bezahlbaren barrierefreien Wohnraum, ÖPNV-Aus- und Umbau, eine gute Krankenversorgung und Klimaschutz benötige die Stadt einen progressiven Anschub. Die Zeiten politischer Alleingänge und Entscheidungen in Hinterzimmern sowie politischer Gefälligkeiten für Spender müsse vorbei sein, betont Stanni Friebel, stellvertretender Linke-Vorsitzender. „Von dem Gewinner oder der Gewinnerin der Wahl erwarten wir einen fairen Umgang mit allen Fraktionen und engagierten Akteuren der Stadt und eine klare antifaschistische Haltung.“