Der Musikverein Bobenheim am Berg steckt in den Vorbereitungen für ein Konzert der besonderen Art. Drei Orchester in unterschiedlichen Stadien ihrer Musikkenntnisse werden am 15. und 16. Juni im Gerolsheimer Dorfgemeinschaftshaus spielen.

„Dem Publikum wird die komplette Bandbreite unserer Orchester im Verein dargestellt“, erklärt Gerhard Hüttel, Dirigent vom konzertanten Blasorchester ConcertBoB. Sein Orchester wird einen