Ein 28 Jahre alter Motorradfahrer ist am Sonntagmorgen auf der B271 zwischen Flörsheim-Dalsheim und Ober-Flörsheim in Rheinhessen tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, kam der Mann, der mit einer Gruppe von Motorradfahrern unterwegs war, gegen 11 Uhr in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall und kollidierte in Folge des Sturzes mit der Leitplanke. Trotz eingeleiteter Maßnahmen zur Wiederbelebung sei der 28-jährige Fahrer seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle erlegen. Die Bundesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Den weiteren Angaben zufolge soll ein Gutachter den genauen Unfallhergang klären.