Damit hatte man bei den Damen 60 des TC Mörsch nicht gerechnet: Die Mannschaft holte sich mit einem hauchdünnen Vorsprung den Titel in der A-Klasse der Doppelrunde. Und dabei wollte das Team laut Kapitänin Ute Bürgel eigentlich nur einen gesicherten Mittelfeldplatz erreichen.

Im Leben kommt es ja oft gerne anderes als man denkt. So zum Beispiel bei den Damen 60 des TC Mörsch in der Tennis-Doppelrunde der A-Klasse. „Wir wollten nur einen guten Mittelfeldplatz belegen“, sagt Ute Bürgel. Doch am letzten Spieltag kam alles anders.

Vier Teams gingen punktgleich in den letzten Spieltag. Neben dem TC Mörsch waren das noch die SG GW Frankenthal/Grünstadt, der TC Weisenheim/Berg und der PSV Neustadt. Der Spielplan wollte es, dass es zwei Partien gab, in denen das Quartett den Titel untereinander ausspielte. Mörsch musste in Weisenheim ran, die SG Frankenthal/Grünstadt empfing Neustadt.

Bis dahin hatte der TC Mörsch gegen die SG 1. TC Hochspeyer/Park TC Kaiserslautern-Siegelbach und bei der SG Waldsee/Altrip jeweils 3:1 gewonnen sowie gegen Frankenthal/Grünstadt und Neustadt jeweils 2:2 gespielt. Anspannung sei beim Team dann vor dem letzten Spieltag nicht zu spüren gewesen, sagt Ute Bürgel. „Wir hatten ja nicht erwartet, dass wir auch nur in die Nähe von Platz eins kommen.“

Mit dem 3:1-Erfolg in Weisenheim war der Titel für den TC Mörsch perfekt. Da auch die SG Frankenthal/Grünstadt 3:1 gegen Neustadt gewann, entschied am Ende das bessere Satzverhältnis zugunsten der Mörscher Damen 60. „Wir haben von Anfang an locker gespielt“, erläutert Ute Bürgel. Selbst beim letzten Spiel habe man es noch immer nicht ganz geglaubt.

Doch Bürgel und ihre Teamkolleginnen Rose Berberich, Celina Dziendziol, Brigitte Frank und Renate Eckermann hielten die Konkurrenz auf Distanz. Ein großer Pluspunkt ist die Teamchemie bei den Damen 60. „Wir sind eine sehr homogene Mannschaft. Wir spielen so schon seit Jahren in mehreren Teams zusammen. Es ist daher egal, wie wir aufstellen. Wir können immer gute Doppel stellen.“

Die wird es auch in der kommenden Saison brauchen. Denn die Damen 60 des TC Mörsch nehmen laut Ute Bürgel das Aufstiegsrecht wahr und schlagen 2023 in der Pfalzliga auf. Auch da wolle man wieder ganz locker rangehen und einen Mittelfeldplatz erreichen, sagt Ute Bürgel. Was daraus werden kann, hat das Team in diesem Sommer gesehen.