Marvin Dienst ist in der Debütsaison des Prototype Cup Germany mit dem Team WRT Toksport auf Titelkurs. In den letzten beiden Rennen auf dem Hockenheimring soll am Wochenende nichts mehr anbrennen. Gefordert ist der 25-Jährige parallel aber auch im ZVO-Mercedes im ADAC GT Masters.

In der Internationalen Deutschen GT-Meisterschaft mischen Marvin Dienst und sein Teamkollege Jan Marschalkowski im Mercedes-AMG GT3 zwar nicht im Titelkampf mit, haben aber nach dem Sieg im letzten Saisonlauf