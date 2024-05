Der Förderkreis der Lessingschule lädt am Freitag, 7. Juni, 18 bis 21 Uhr, zum ersten Sommer-Flohmarkt in den Hof der Grundschule (Gottfried-Keller-Straße 40) ein. Verkauft wird laut einer Pressemeldung „alles rund um das Kind“ – von Kleidung über Spielzeug bis zu Kinderfahrzeugen. Angeboten werden Snacks und Getränke. Die Standgebühr beträgt laut Mitteilung zehn Euro für einen Tisch bis zwei Meter Länge, eine Kleiderstange und maximal drei größere Gegenstände wie etwa ein Fahrrad. Die Tische müssen selbst mitgebracht werden. Aufbau ist ab 17 Uhr. Anmeldungen bis 3. Juni per E-Mail an foerderkreis@lessingschule-ft.de. Bei Regen fällt der Flohmarkt aus. Weitere Informationen gibt es unter www.lessingschule-ft.de/foerderkreis.