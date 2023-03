Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei Stefan Schreiner steht das Telefon nicht mehr still. Der Frankenthaler, der seit Kurzem wieder hier lebt, in Ludwigshafen als Lehrer arbeitet und sechs Jahre lang in Kiew wohnte und unterrichtete, ist überwältigt. Ihn erreichen nach einem unter seinen Freunden und Bekannten gestarteten Spendenaufruf unzählige Hilfsangeboten.

In Europa ist Krieg, und Stefan Schreiner will helfen. Zahlreiche Spenden hat der Frankenthaler, der vor wenigen Wochen im RHEINPFALZ-Gespräch von seiner Zeit in Kiew berichtete,