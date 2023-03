Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) hat dem Rhein-Pfalz-Kreis grünes Licht für den Neubau der Realschule plus in Bobenheim-Roxheim gegeben. Das hat am Mittwoch Landtagsmitglied Martin Haller (SPD) aus Lambsheim mitgeteilt, nachdem er beim rheinland-pfälzischen Bildungsministerium nach dem Sachstand gefragt hatte. Die ADD habe einem vorzeitigen Baubeginn zugestimmt, so Haller, über den Förderantrag des Landkreises werde voraussichtlich im Rahmen des diesjährigen Schulbauprogramms des Landes entschieden. Auf Anfrage bestätigte die Kreisverwaltung, dass der Bescheid am Mittwoch eingegangen sei. Der zuständige Beigeordnete Manfred Gräf (CDU) kommentierte das so: „Mir fällt ein großer Stein vom Herzen.“ Auf die Genehmigung zum vorzeitigen Baubeginn habe man nun Jahre gewartet, immer wieder habe die ADD Berechnungen nachgefordert, und in dieser Zeit habe sich das Projekt immer weiter verteuert. 2019 war das Vorhaben, die Schule bis auf Mensa, Pausenhalle und Altbau abzureißen und zukunftsfähig neu zu bauen, auf elf Millionen Euro geschätzt worden. Das dürfte wohl nicht mehr realistisch sein. Schuldezernent Gräf versichert, dass der Kreis nun umgehend „die Ärmel hochkrempeln“ werde. Fraglich sei allerdings, ob das Architektenbüro, das die Baumaßnahme betreut, die Arbeit schnell wieder aufnehmen könne, schließlich habe es ja mit Sicherheit in der Zeit des Wartens andere Aufträge angenommen. Im Mai 2018 hatte das Kaiserslauterer Büro AV1 den Architektenwettbewerb gewonnen.