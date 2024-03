Bei der Studie „Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe“ ist der Frankenthaler Pumpen- und Armaturenhersteller KSB erneut im Bereich Maschinenbau auf dem Spitzenplatz gelandet. Nach 2021 ist das Unternehmen damit zum zweiten Mal mit 100 Punkten nach Ansicht der Autoren der beste Ausbildungsbetrieb Deutschlands. Die Auszeichnung wird von dem Wirtschaftsmagazin „Focus Money“ in Kooperation mit „Deutschland Test“ vergeben. Analysiert wurde die Berufsausbildung von bundesweit 13.000 Firmen und Marken. Neben den Erwähnungen und Konversationen über ein Unternehmen im Internet werden bei den Firmen Ausbildungskennzahlen und weitere Themen per Fragebogen abgefragt. KSB hat nach eigenen Angaben zum sechsten Mal an der Studie teilgenommen. „In Zeiten des Fachkräftemangels ist es essenziell, jungen Erwachsenen eine ausgezeichnete Berufsausbildung und einen sicheren finanziellen Rahmen anzubieten“, wird Stephan Timmermann, Sprecher der KSB-Geschäftsleitung, in einer Pressemitteilung zitiert. Die heutigen Auszubildenden seien die Fach- und Führungskräfte von morgen. Deutschlandweit hat KSB 265 Auszubildende und Studierende. In Frankenthal absolvieren derzeit 101 Jugendliche und 18 Studenten an einer Dualen Hochschule eine Ausbildung bei dem Maschinenbauer.