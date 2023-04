Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es grünt und blüht am Wegrand – aber was ist das eigentlich? Bei einem Rundgang mit der Kräuterpädagogin Sylvia Zilles lernen die Teilnehmer, welche einheimischen Pflanzen in und um Frankenthal wachsen. Dabei gibt es auch Tipps, wie man Insekten etwas Gutes tun kann.

Wie kann ich mehr Bienen in meinen Garten locken? Das ist eine der Fragen, die die acht Personen beschäftigt, die sich am Montagvormittag zur Kräuterwanderung auf dem Parkplatz des