20 Schüler aus dem Collège Venaiserie in St. Saint Barthélemy d’Anjou (Angers) sind derzeit am Karolinen-Gymnasium zu Gast. Laut Mitteilung waren 20 Französisch-Schüler des KG im März zu Besuch in Frankreich. Nächste Woche kommen Schüler aus Girona nach Frankenthal. Dann gibt es für 17 KG-Schüler, die bis diese Woche in Katalonien waren, ein baldiges Wiedersehen mit ihren spanischen Austauschschülern des Instituto Montilivi. Für die europäischen Gäste stehen unter anderem Ausflüge nach Heidelberg, Neustadt und Worms an.