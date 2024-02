Weil bei Bauarbeiten im Stadtgebiet ein Kabel beschädigt wurde, sind die städtischen Abteilungen im JM Center im Nachtweideweg 1-7 seit Mittwochmittag ohne Internet und Telefon. Die Erreichbarkeit der Mitarbeiter per E-Mail und Telefon sei deshalb stark eingeschränkt. Darüber informiert die Pressestelle am Donnerstag. Betroffen seien die Bereiche Planen und Bauen, Kultur und Sport, das Team des Erkenbert-Museums und die Abteilung Geoinformation. Die Abteilung Informationstechnologie arbeite mit Hochdruck an einer Lösung. Bürger werden gebeten, sich über allgemeine Anliegen online auf www.frankenthal.de oder die Behördenrufnummer 115 zu informieren.