Beim Fußball-Bezirksligisten VfR Frankenthal läuft es wieder. Sieben Punkte holte die Elf von Trainer Matteo Randazzo in dessen ersten drei Partien an der Seitenlinie. Am Sonntag (15.30 Uhr) soll im Heimspiel gegen das Schlusslicht Südwest Ludwigshafen der nächste Erfolg hinzukommen. Dabei helfen will auch ein junges Talent.

Die Blockaden bei den Spielern des VfR Frankenthal scheinen sich gelöst zu haben. Trainer Matteo Randazzo hat im Umgang wohl richtigen Ton gefunden, um aus seiner Mannschaft wieder etwas mehr