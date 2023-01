Jeder RHEINPFALZ-Artikel soll für möglichst viele Leserinnen und Leser interessant sein. Die beliebtesten Artikel des Jahres 2022 in der „Frankenthal“ haben es neben einer fünfstelligen Anzahl potenzieller Leser in der gedruckten Zeitung auch auf mehrere Tausend Klicks geschafft.

Es ist keine Überraschung – und die Zahlen, der Redaktion inzwischen tagesaktuell zur Verfügung stehen, beweisen es immer wieder: Kurze Meldungen, in denen es um Straftaten aller Art oder Unfälle auf Autobahnen und innerorts geht, stoßen regelmäßig auf das größte Interesse bei denjenigen, die Artikel auf rheinpfalz.de online lesen.

Stromkasten und Strohhutfest

Der Spitzenreiter unter den im vergangenen Jahr unter der Rubrik Frankenthal veröffentlichten Berichte ist mit 9308 einzelnen Seitenaufrufen derjenige über einen demolierten Stromkasten in der Benderstraße aus dem Januar. Damals verursachte ein Jugendlicher laut Polizei geschätzte 40.000 Euro Schaden und sorgte dafür, dass bis zu 50 Haushalte keine Elektrizität hatten. Ein Kind, das im Mai von einer Brücke Steine auf die A6 warf und mehrere Autos traf, fand immerhin 8215 Leser.

Blendet man all die kleinen und größeren Katastrophen einmal aus, dann kristallisiert sich ein Thema heraus, das offenbar für viele Frankenthaler die unumstrittene Nummer eins darstellt. Ob es daran lag, dass 2022 nach zwei Jahren Pause wieder gefeiert werden konnte? Jedenfalls wurde die mit einer umfangreichen Bilderstrecke garnierte Bilanz zum Strohhutfest 7171 Mal angeklickt. Und vermutlich nicht nur Mitarbeiter des Pumpen- und Armaturenherstellers KSB waren unter den 5163 Menschen, die sich für die Cyberattacke auf das Unternehmen an Ostern vergangenen Jahres interessiert haben.

Auf den Plätzen fünf und sechs stehen zwei Geschichten, die Menschen und Emotionen betreffen: Zum einen der warmherzige Nachruf des früheren RHEINPFALZ-Sportchefs Horst Konzok auf den im Januar 2022 an der unheilbaren Krankheit ALS verstorbenen Mörscher Fußballer Patrick Wirth, zum anderen der Bericht über einen aus der Region stammenden Mediziner, der seiner Wahlheimat Schweden wegen des Umgangs mit der Corona-Pandemie den Rücken kehrt.

In Summe kommen so für die Frankenthaler Unterseite von rheinpfalz.de eine gute Dreiviertelmillion Klicks innerhalb eines Jahres zusammen – im Schnitt 2090 pro Tag. Da ist noch Luft nach oben. Neben dieser reinen Reichweitenbetrachtung gibt es allerdings eine weitere Größe, die innerhalb der Branche als bedeutend für den Erfolg eines Textes gilt: die sogenannte Media-Time – die Zeit, die ein Leser mit der Lektüre des Artikels verbringt. Rein nach diesem Maßstab betrachtet liegen drei Folgen unserer Serie „Anno dazumal“ an der Spitze, die Frankenthaler Historie anhand von Ansichtskarten lebendig werden lässt. Zwischen zwei und fast drei Minuten haben sie die Aufmerksamkeit ihrer Leser gefesselt.

Zum Abschluss noch ein Tipp, welcher Artikel in der nächsten Jahresbilanz das Zeug für einen Spitzenplatz hat – obwohl erst wenige Tage von 2023 vergangen sind: Die 10.000er-Marke schon geknackt hat die Berichterstattung über die Absage des Frankenthaler Fasnachtsumzugs, selbst wenn das ja nun alles aber keine gute Nachricht ist.