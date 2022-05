Ein Kind hat am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr mit Steinwürfen von einer Autobahnbrücke mehrere Fahrzeuge beschädigt, die auf der A6 wenige Meter vor dem Kreuz Frankenthal unterwegs waren. Nach Angaben der Polizei gehört die Brücke zur Landstraße, die Heßheim und Heuchelheim verbindet. Den Beamten zufolge hätten mehrere Fahrer übereinstimmend auf der Brücke einen sechs bis acht Jahre alten Jungen beobachtet, der ein weiß-rotes T-Shirt getragen und ein Fahrrad bei sich geführt habe. Ein Zeuge habe das Kind auch mit einer auf dem Armaturenbrett angebrachten Kamera, einer sogenannten Dashcam, gefilmt werden. Eine schnell eingeleitete Fahndung, an der Streifen der Inspektion Frankenthal und der Autobahnpolizei Ruchheim beteiligt waren, sei ohne Ergebnis geblieben. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen hat das Kind drei Fahrzeuge getroffen, an zwei Autos entstand Sachschaden von rund 4000 Euro. „Glücklicherweise“, wie die Polizei betont, sei niemand verletzt worden. Es laufen Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Hinweise – auch von möglichen weiteren Betroffenen – an die Polizeiautobahnstation Ruchheim, Telefon 06237 9330, E-Mail pastruchheim@polizei.rlp.de.