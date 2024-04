Einen regelmäßigen Bewegungstreff an der frischen Luft möchten Christine Oehme-Guergues, Bewegungsmanagerin für die Stadt Frankenthal, und Evi Weis, Sport-Inklusions-Lotsin des Landessportbundes Rheinland-Pfalz für die Vorderpfalz, in Frankenthal starten. Erster Termin ist am Dienstag, 9. April, 10.30 Uhr. Treffpunkt für das etwa einstündige Training ist ab dann jeden Dienstag am Strandbad. „Unsere Motto lautet: Bewegung trifft Inklusion. Alle dürfen mitmachen, ob mit oder ohne Handicap, ob alleine, mit Kind oder Rollator. Jeder ist willkommen“, betonen Weis und Oehme-Guergues. Die Teilnahme an dem Treff sei kostenfrei. Um besser planen zu können bitten die Organisatorinnen um Anmeldung. Kontakt: Christine Oehme-Guergues, Telefon 0172 6201708, E-Mail c.oehme-guergues@lsb-rlp.de; Evi Weis, Telefon 0171 5810390, E-Mail e.weis@silo.lsbrlp.de.