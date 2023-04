Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Titelverteidiger ASV Heßheim und der SC Bobenheim-Roxheim sind am zweiten Vorrundentag in der Gruppe D ins Viertelfinale des Turniers eingezogen. Beide mussten kämpfen. Dabei startete der ASV Birkenheide blendend. Der ASV Mörsch konnte sich gegen die starke Konkurrenz nicht in Szene setzen.

Die Dramakönige, sie kamen ganz klar aus Heßheim. Anders als am Vortag ist das Eröffnungsspiel zwischen dem ASV Heßheim (A-Klasse) und dem ASV Birkenheide (B-Klasse) rassig und