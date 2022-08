Wer einen positiven Corona-Test hat, muss sich in Österreich seit dieser Woche nicht mehr isolieren – und darf bei Wohlbefinden sogar arbeiten gehen. Ein Schritt, den der Bundestagsabgeordnete Armin Grau (Grüne, Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal) ablehnt. Eine Aufhebung der Isolationspflicht sei der völlig falsche Weg, teilte Grau mit. In der aktuellen Sommerwelle gebe es weiterhin hohe Inzidenzen und hohe Belegungszahlen in den Krankenhäusern, insbesondere auf den Intensivstationen. Wenn Corona-positive Beschäftigte arbeiten gehen sollen, würden sie am Arbeitsplatz noch mehr Kollegen anstecken. „Das löst das Problem nicht, das verschärft es geradezu.“ Die aktuelle BA5-Variante sei keineswegs ungefährlich, so der Mediziner. Er fordert rasch Pläne für einen besseren Schutz der Bevölkerung, etwa eine Maskenpflicht in Innenräumen, wenn Abstände nicht eingehalten werden können.“