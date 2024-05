Unweit des ursprünglichen Parkplatzes in der Mörscher Straße wurde ein gestohlenes Motorrad von seinem Besitzer wenige Stunden später wieder entdeckt. Das Fahrzeug war laut Polizeibericht in der Nacht von Montag auf Dienstag verschwunden. Der Fundort war am Dienstagabend gegen 20 Uhr im Schachthausweg. Unbekannte hatten versucht, das Elektrogehäuse des Zweirads aufzuhebeln, um so das Fahrzeug zu starten. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 1000 Euro.