Das Mehrgenerationenhaus (MGH) bietet im Frühjahr ein neues Projekt an. Passend zur Jahreszeit soll im Innenhof ein Garten der Generationen entstehen. Los geht es mit einer Mitmachaktion am Samstag, 13. April.

Das gemeinschaftliche Gärtnern soll zum Probieren und Ausprobieren einladen, heißt es in einer Pressemeldung der Einrichtung. Der Garten soll ein Erfahrungsort werden, der die Altersklassen verbindet. „So wie Pflanzen wachsen, soll auch das Projekt wachsen“, schreiben die Initiatoren.

Am Samstag, 13. April, heißt es von 10 bis 13 Uhr: ran an Pinsel und Gartenschaufeln. Dann soll der Innenhof in einer Gemeinschaftsaktion bepflanzt und kreativ gestaltet werden. Wer mitmachen will, ist herzlich eingeladen. Neue oder gebrauchte Blumentöpfe mit Untersetzer und Pflanzerde können gerne mitgebracht werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Noch Fragen?

Weitere Informationen gibt es im Mehrgenerationenhaus (Mahlastraße 35), unter Telefon 06233 3558911, per E-Mail an mgh@frankenthal.de oder im Internet unter www.frankenthal.de/mgh.