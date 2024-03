Ob es zur Fußball-Europameisterschaft im Sommer in Frankenthal ein Public Viewing geben wird, ist weiter offen. Trotz intensiver Planungen und früher Anfragen bei den zuständigen Behörden stehe eine endgültige Entscheidung noch aus, informiert Jürgen Maring, Geschäftsführer der Agentur Eventfritze, auf Anfrage. Sein Unternehmen halte an den Plänen für eine öffentliche Übertragung der Spiele fest, auch wenn der Festplatz an der Benderstraße nicht zur Verfügung stehe, weil dort Asylunterkünfte aufgebaut sind. Aufgrund des geringen Vorlaufs bis zum Start der EM am 14. Juni fasse man inzwischen einen deutlich kleineren Rahmen ins Auge. Die Agentur lote aktuell in „ständigem Kontakt mit den zuständigen Stellen“ die Möglichkeit einer Veranstaltung mit rund 1200 Besuchern in der Erkenbertruine aus.

„Dabei sind wir uns der Bedenken aus den Gremien hinsichtlich potenzieller Lärmbelästigungen bewusst“, betont Maring. „Wir möchten versichern, dass keine Anstrengung gescheut wird, um dennoch eine Form des gemeinschaftlichen Erlebens der Heim-Europameisterschaft in Frankenthal zu ermöglichen.“ Gezeigt werden sollen laut Maring alle Begegnungen. In diesem Jahr ist Deutschland Gastgeber der Fußball-EM, die von 14. Juni bis 14. Juli ausgetragen wird. Unter der Regie der Agentur Eventfritze gab es zur WM 2014 ein Public Viewing auf dem Festplatz, zur EM 2016 musste die Veranstaltung auf den Sportplatz an der Schraderstraße ausweichen, weil Notunterkünfte für Flüchtlinge auf dem Festplatz standen.