Während die Frauen des TuS Gerolsheim in der Regionalliga gegen KV Mutterstadt mit einem Heimerfolg den Klassenerhalt perfekt gemacht haben, kassierten die Regionalliga-Männer eine Heimpleite gegen Stolzer Kranz Walldorf und müssen damit weiter bangen.

Ohne den erkrankten Christian Mattern mussten sich die Herren des TuS Gerolsheim in der Regionalliga Rheinland-Pfaz/Nordbaden gegen Stolzer Kranz Walldorf mit 2:6 (3450:3513 Kegel) geschlagen geben. Damit verpassten die Gerolsheimer im zweiten Spiel in Folge einen wichtigen Schritt in Richtung Ligaverbleib. Das Startpaar, Kevin Günderoth und Patrick Mohr, fand gut in die Partie. Beide gewannen das erste Spiel. Im Anschluss zog Mohr allerdings ein furios aufspielender Mathias Müller-Kurth davon. Letztlich hatte er mit 1:3 Sätzen (560:635) das Nachsehen. Günderoth hatte keine Probleme und holte den ersten Mannschaftspunkt (628:552 Kegel) für den TuS. Der Mittelachse wurde mit einem Kegel Vorsprung auf die Bahnen geschickt. Wilfried Junghanß unterlag bei Geichstand der Spielpunkte (552:576). Uwe Köhler zog mit 1:3 (576:609) den Kürzeren. Das Schlusspaar mit Bernd Günderoth und Jürgen Staab konnte das Spiel nicht mehr drehen. Günderoth hatte knapp mit 571:567 Kegeln die Nase vorn, während Staab (563:574) unterlag.

Sieg gegen Mutterstadt

Gegen den Tabellenvorletzten Kegel-Verein 1965 Mutterstadt fuhren die TuS-Frauen einen 7:1-Erfolg (3247:3175) ein und sicherten sich den vorzeitigen Ligaverbleib. Fünf der sechs Duelle waren allerdings hart umkämpft. Kerstin Dietz und Vanessa Neber ließen im Startdurchgang nicht beirren. Trotz Satzgleichstand holten beide den Mannschaftspunkt. Neber gewann ihr Duell (566:557) als Tagesbeste. Dietz behielt mit 539:535 Kegeln die Oberhand. Im Mittelpaar griffen Bianca Mayer und Anita Reichenbach zur Kugel. Mayer siegte mit 3,5:0,5 (531:524). Reichenbach verlor 1,5:2,5 (540:559) .

Im Schlussabschnitt gewann Michaela Houben 3:1 (521:468). Sonja Mohr agierte wechselhaft aber in den Spitzen besser als ihre Gegnerin, so dass sie nach Gleichstand mit 550:532 Kegeln den fünften Mannschaftspunkt einfuhr. Mit diesem Erfolg springen die TuS-Frauen in die erste Tabellenhälfte und haben sogar nur ein Punkt Rückstand auf Rang drei. Dies zeigt, wie eng es in der Liga zugeht.