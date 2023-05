Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Frankenthaler Hockey-Nationalspielerin Sonja Zimmermann nimmt einen neuen Anlauf: Mit dem Mannheimer HC will sie am Wochenende im Düsseldorfer Castello den deutschen Meistertitel holen. Im Halbfinale geht es gegen Rot-Weiss Köln. Zu sehr unter Druck will sie sich aber nicht setzen. Schaut man sich den Weg beim bisher einzigen Hallentitel des MHC an, stehen die Chancen aber gar nicht schlecht.

Es war ein enges Rennen in der Südgruppe der Ersten Hallenhockey-Bundesliga bei den Damen. Am Ende lagen der Mannheimer HC und der TSV Mannheim mit jeweils 25 Punkten gleichauf. Der MHC hatte aber das