84 Solotänzer und rund 170 Paare machen die Leiningerland-Trophy der TSG Grünstadt zu einem großen Erfolg. Sieben Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren von Gelb Schwarz Casino Frankenthal waren ebenfalls am Start.

In der Sporthalle der TSG Grünstadt kommen die Tanzsportler ins Schwitzen. Wirken die Mienen in der Wettkampfpausen mitunter etwas gequält, so ist während der Tänze von Unbehagen