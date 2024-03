Mit einer neuen Produktionsanlage für Plexiglas-Rohmassen an seinem größten Firmenstandort in Worms sieht das Chemieunternehmen Röhm einen „Meilenstein bei der Umsetzung seiner Wachstumsstrategie erreicht“. Wie die Firma mitteilt, soll die Anlage ein neues, energieeffizientes Produktionsverfahren nutzen und damit den CO²-Fußabdruck der Formmassenproduktion deutlich verringern. Durch die damit mögliche Steigerung der Kapazitäten will Röhm vor allem den stetig wachsenden Bedarf der Automobilbranche bedienen. Mit seinen Plexiglas-Formmassen ist das Unternehmen nach eigenen Angaben Marktführer in Europa und die Nummer zwei auf dem Weltmarkt. Baustart für den Ausbau der Produktionsanlage in Worms war vor zwei Jahren. Gebäude und Infrastruktur dafür seien schon vorhanden gewesen, heißt es weiter.