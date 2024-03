Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit mehr als drei Jahren muss die Feuerwehr in Eppstein mit einem Provisorium leben. Weil ein Löschfahrzeug nicht in das alte Gerätehaus passt, steht es in einer auf dem Neuköllner Platz aufgestellten Leichtbauhalle. Wie geht’s an dem Stützpunkt weiter?

In der Sitzung des Ortsbeirates am Mittwoch konnte Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) wenig Hoffnung machen, dass sich an diesem Zustand in absehbarer Zeit etwas ändert. Knöppel