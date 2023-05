Neun Titel für die TG Frankenthal, zwei für den Leichtathletik Club (LAC) Frankenthal und fünf für den MTSV Beindersheim. Weitere Podestplätze kamen bei den Vereinen aus Frankenthal und dem Umland bei den Pfalzmeisterschaften der Leichtathleten in Landau und Eisenberg dazu.

Julian Schlepütz war der schnellste Sprinter bei den Leichtathletik-Pfalzmeisterschaften am Sonntag im Eisenberger Waldstadion. Der Athlet der TSG Grünstadt gewann den 100-Meter-Lauf der Männer. Schlepütz lief im Vorlauf eine Zeit von 11,17 Sekunden. Bei den Bezirksmeisterschaften eine Woche zuvor in Frankenthal hatte der 20-Jährige in 11,19 Sekunden gewonnen, war mit der Zeit damals aber nicht zufrieden gewesen. Im Finale verbesserte sich Schlepütz dann auf 11,14 Sekunden und siegte klar vor dem Heine Moritz (1. FC Kaiserslautern), der in 11,25 Sekunden ins Ziel kam. „Ich bin zufrieden“, sagte der Sieger. Schlepütz nahm auch wie geplant im Weitsprung-Wettbewerb teil, war dort aber der einzige Starter. Der Grünstadter kam auf 7,08 Meter und holte sich auch in dieser Disziplin den Titel.

Im 100-Meter-Finale der männlichen U 18 wurde Tim Stölzle von der TG Frankenthal Dritter. Die Uhr stoppte bei ihm bei 11,81 Sekunden. Maxim Sorokin vom TV Nußdorf siegte in 11, 18 Sekunden. Zweiter wurde Hendrik Lindemann, ebenfalls TV Nußdorf, mit 11,39 Sekunden. Im Dreisprung der U 18 wurde Stölzle mit 11,91 Metern Zweiter.

Julian “ Grünstadter Vereinskollegin Sarah Jalloh stand am Ende des Tages auch ganz oben auf dem Podest. Die TSG-Starterin siegte beim Weitsprung der U 18-Juniorinnnen. Nach einem ersten ungültigen Versuch setzte Jalloh einen Sprung auf 5.08 Meter und steigerte sich anschließend auf 5,10 Meter. Im letzten Versuch verbesserte sich die Grünstadterin auf 5,15 Meter und blieb damit die einzige Springerin, die die 5-Meter-Marke überquerte.

Bei den 200 Metern der Frauen siegte Yvonne Ruckert. Die junge Dame von der TSG Eisenberg war mit 27,51 Sekunden sieben Zehntel schneller als die Zweite Mariella Schäffler (1. FC Kaiserslautern, 28,21).

Bei den 400 Meter Hürden gewann Helen Unger das Duell gegen Nina Berger vom LAC Pirmasens. Sie siegte in 65,17 Sekunden. Bei Berger stoppte die Uhr im Ziel bei 72,78 Sekunden.

Hannes Ebener von der TSG Eisenberg hatte sich über die 1500 Meter einiges vorgenommen. Und der Zeit von 4:30,13 Minuten konnte der 17-Jährige auch zufrieden sein. Damit belegte er hinter dem Herren-Sieger Lucas Meyer vom 1. FC Kaiserslautern (4:13,30) Rang zwei, war aber in der U 18-Wettkampfklasse der schnellste Athlet.

Weitere Podiumsplatzierungen gingen an: Sem Spacek von der TSG Eisenberg, der die 400 Meter der U 18 männlich in 57,44 Sekunden absolvierte und somit Rang drei erreichte. Fabio Mattheis (TSG Eisenberg) holte über die 400 Meter der Männer in 54,49 Sekunden ebenfalls Bronze.

Einen tollen Auftritt auf der Aschenbahn legte in Eisenberg auch Sprinterin Akin Favour (LAC Frankenthal) vor. Sie entschied den Finalsprint über die 100 Meter der U 18 in 12,44 Sekunden vor Svetlana Da Silva (Germersheim, 12,60) und Franziska Böger (TV Gimmeldingen, 12,97) für sich. Paul Kronemayer (TSG Grünstadt) gewann den Kugelstoß-Wettbewerb der M 13 mit 11,22 Metern und holte im Diskuswurf der Kategorie M13 mit 26,12 Metern den dritten Rang.

Jennifer Just (LAC Frankenthal) wird Pfalzmeisterin über 100 Meter-Hürden in neuer Bestzeit von 15,71 Sekunden. Durch die Siegeszeit qualifiziert sie sich auch für die Süddeutschen Meisterschaften. Finn Gläser wird in der U18 Dritter über 200 Meter in 25,37 Sekunden.

Paula Ebener vom Meisterschaftsveranstalter TSG Eisenberg gewann den Diskus-Wettbewerb in der weiblichen U 18. Sie warf die Scheibe auf tolle 29,29 Meter. Julia Rehg vom TSV Freinsheim wurde mit 20,74 Metern Zweite.

Alessia Burkhardt von der TG Frankenthal holte sich beim Speerwurf der W13 den Pfalztitel mit der Weite von 34,29 Metern. Luca Ulrich vom MTSV Beindersheim wurde im 75-Meter-Sprint der M13 Dritter. Seine Zeit: 10,34 Sekunden. Bronze holte auch Theodor Ruckert (TSG Grünstadt, 10.92) über die 75 Meter der M 12. Der Zwölfjährige gewann im Kugelstoßen (8.04 Meter) die Silbermedaille.

Louisa Appel (U 18) vom LTV Bad Dürkheim siegte beim Hochsprung. Sie übersprang die 1,45 Meter. Sophie Weiß (W 12) von der TG Frankenthal siegte im Kugelstoßen mit 6,98 Metern. Paul Kronemayer (TSG Grünstadt) holte im Diskuswurf der Kategorie M13 mit 26,12 Metern den dritten Rang. Nico Mathy belegte im Hochsprung (M13, M 12) mit übersprungenen 1,30 Meter den zweiten Platz.

Doppelpfalzmeisterinnen (W15) wurden Franziska Glaser vom MTSV Beindersheim, die die 100 Meter (13,26 Sekunden) und die 300 Meter (44,62) dominierte, sowie ihre Vereinskollegin Werferin Sina Born, die mit dem Diskus (24,27 Meter) und dem Speer (25,76) nicht zu schlagen war. Über die 800 Meter war Johanna Glaser (2:37,48 Minuten) die Stärkste (W15) und ferute sich zudem über einen fünften Platz im 100-Meter-Sprintfinale (13,73). Für die einzige Silbermedaille sorgte Danny Eberle in 4:52,62 Minuten bei den 1500 Metern der Männer. Bronze errangen Franziska Glaser (4,63m) und Leonie Ulrich (U18, 4,89m) im Weitsprung sowie Leonie Ulrich im 200 Meter-Sprint (27,99s). Undankbare Vierte wurden Felix Petry (U18) über 1500 Meter und Lars Wendel (M13) über die 800 Meter, ehe Amelia Cymer mit einem 5.Platz im Diskuswurf der U18 das tolle Gesamtergebnis der Beindersheimer Leichtathleten abrundete.

Das Wetter spielte mit. 340 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 45 Vereinen einschließlich einiger außerhalb der Meisterschaftswertung startenden Sportlerinnen und Sportler aus benachbarten Verbänden nahmen im Waldstadion teil. Es waren ideale Bedingungen. „Und alles ist super die Bühne gegangen“, sagte Andrea Bringmann, die Abteilungsleiterin vom Meisterschaftsveranstalter TSG Eisenberg.

Bei den gleichzeitig stattfindenden Pfalzmeisterschaften der Altersklassen U20 und U16 in Landau lief Kimberly Metz (LAC Frankenthal, U20) t über 100 Meter in neuer Bestzeit von 12,44 Sekunden zu Gold. In der W14 errang Leni Kälber im Hochsprung mit 1,40m den dritten Platz. Carlotta Meyer (TG Frankenthal, U20) freute sich über zwei Pfalzmeistertitel. Sie siegte über 100-Meter-Hürden-Hürden in 18,55 Sekunden und die 800 Meter in 2:25,06 Minuten. Einen dritten Platz belegte sie im Weitsprung mit 4,67 Meter.