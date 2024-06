Uwe Klodt (SPD) kann in seine fünfte Amtszeit als Ortsvorsteher von Eppstein gehen. Der 58-Jährige setzte sich am Sonntag mit 62,4 Prozent der abgegebenen Stimmen gegen seine Konkurrentin Sabine Clemens (47) von der CDU durch.

Wahlen Rheinland-Pfalz 2024: So hat die Pfalz gewählt

Verfolgen Sie live den aktuellen Stand der Auszählungen in unseren interaktiven Karten und Grafiken: Oberbürgermeister, Bürgermeister, Gemeinderäte, Kreis- und Stadträte, Bezirkstag - bei den Wahlen am 9. Juni könnte die Kommunalpolitik in Rheinland-Pfalz umgekrempelt werden. Foto: dpa /Jacob Schröter