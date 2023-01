Ein 62 Jahre alter Frankenthaler hat nach Angaben der Polizei am Donnerstagabend in betrunkenem Zustand das Auto eines Essenslieferdienstes gestohlen, das unabgeschlossen vor dem Laden in der Dürkheimer Straße in Eppstein abgestellt war. Den Beamten zufolge hätten Mitarbeiter gegen 22 Uhr gemeldet, das der offenbar amtsbekannte Mann in den Wagen gestiegen und davongefahren sei. Im Auto habe der Zündschlüssel gesteckt. Streifenpolizisten hätten den – allerdings beschädigten – Pkw dann bei ihrer Fahndung einige Stunden später vor dem Anwesen des 62-Jährigen entdeckt. Der Mann musste dem Bericht zufolge zur Blutprobe mit ins Krankenhaus kommen, wo er zudem einen Krankenpfleger beleidigte. Die Folge: Den Rest der Nacht habe er in polizeilichem Gewahrsam verbracht. Gegen ihn liefen nun mehrere Strafverfahren.