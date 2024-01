Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Wintereinbruch am Mittwoch wirbelt einiges durcheinander. Doch das befürchtete Chaos bleibt in Frankenthal und im Umland aus. Der Räumdienst ist am Donnerstag ab 4 Uhr wieder im Stadtgebiet unterwegs, auch auf den Dörfern wird wohl weiter gestreut. Viele Grundschulen in der Stadt bieten nur Notbetreuung.

Alle verfügbaren Fahrzeuge des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs Frankenthal (EWF) sind am Mittwoch ab 4 Uhr im Dauereinsatz. 22 Mitarbeiter der Stadt sorgen dafür, dass Busse und Autofahrer freie