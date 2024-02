Nach einer Einbruchserie in der Kleingartenanlage des Vereins Mörscher Weiden am Pappelweg sucht die Polizei weitere Geschädigte. Bislang sei bekannt, dass zwischen Samstagabend, 19.30 Uhr, bis Sonntag, 10.30 Uhr, in fünf der Gartenhäuser eingebrochen worden sei. Was genau gestohlen wurde und wie hoch der Schaden ist, ermittelt die Polizei noch. Zeugen und weitere Betroffene werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden. Erst Anfang Januar hatten Unbekannte aus der Anlage im Vorort Mörsch Werkzeug aus zwei der Gartenhäuser gestohlen.