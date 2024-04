Die Polizei meldet einen Einbruch in die Büroräume des Wertstoffhofs im Starenweg. Unbekannte haben sich dazu in der Nacht von Freitag auf Samstag Zugang verschafft und dabei ein Fenster und eine Tür beschädigt. Entwendet wurde laut Bericht nichts. Der Schadenshöhe beläuft sich auf rund 1000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.