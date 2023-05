Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Corona und kein Ende. Auch im kommenden Jahr wird das Virus wohl noch lange das bestimmende Thema sein. Oder etwa doch nicht? Werden wir am Ende wirklich wieder Sport sehen? JA! Doch was wird das Jahr 2021 in Frankenthal und im Umland in sportlicher Hinsicht bringen? Ein nicht ganz ernst gemeinter Ausblick, in dem eine Yogamatte eine entscheidende Rolle spielt.

Januar

Weil zu Beginn des Jahres noch nichts darauf hindeutet, dass es irgendwann mal wieder einen normalen Sportbetrieb gibt, intensiviert Matteo Randazzo vom VfR Frankenthal seine Aktivitäten als Talkshowmoderator.