Für ihren Einsatz nach der Flutkatastrophe im Ahrtal hat der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) jetzt Helfer geehrt. Unter den mehr als 200 Ehrenamtlichen sind auch zehn Vertreter des Ortsverbands Frankenthal. Sie versorgten Opfer und Helfer mit mehr als 1100 Essen pro Tag – und erlebten Bewegendes.

Die Frankenthaler Helfer waren Mitte Juli an zwei Orten im Einsatz: in der Bundesakademie für Bevölkerungsschutz in Bad Neuenahr-Ahrweiler und in der Grundschule Heimersheim. Neben einer warmen Mahlzeit hätten sie auch immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Betroffenen gehabt, sagt eine ASB-Sprecherin. Gabriele Martin vom ASB-Ortsverband erinnert sich an ein besonders bewegendes Erlebnis, als an einem der Morgende ein älterer Mann, der von Helfern aus seinem Haus in Ahrweiler gerettet worden war, ins Zelt des ASB vor der Kantine kam, um die Wunden an seinen Füßen versorgt zu bekommen. Dabei hätten die Helfer festgestellt, dass der Mann außer einem T-Shirt, einer kurzen Hose und seinem Geldbeutel nichts mehr hatte. Als die Gruppe erfahren habe, dass es der 93. Geburtstag des Mannes war, sei ihr Sohn Meik direkt losgegangen. „Er holte – ohne nachzudenken – seine neuen Sportschuhe, seine Ersatzkleidung wie Jeans und Jacke und gab sie dem älteren Mann.“