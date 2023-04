Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Weil er sich im April mit Autobahnfahndern der Polizei ein illegales Rennen geliefert und Drogen transportiert hat, wurde ein 27-jähriger Mann am Mittwoch am Amtsgerichts Frankenthal zu einer zweijährigen Freiheitsstrafe verurteilt.

Ausgangspunkt der Verfolgungsjagd am 12. April, die an der Anschlussstelle Ludwigshafen-Nord auf der Autobahn 6 endete, war die A67 zwischen Gernsheim und Lorsch in Hessen. Dort fiel der Angeklagte einem