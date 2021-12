Zu August Strindbergs Klassiker „Fräulein Julie“ kommen mit Judith Rosmair und Dominique Horwitz wieder bekannte Schauspieler zu einem Gastspiel ins Wormser Theater. Das Dezember-Programm des Hauses bietet zudem viel Musik – von Piazzolla bis zur „Queen of Soul“. Für Besucher gilt derzeit noch die 2G-Regel.

„Stille Nacht, bis es kracht!“ ist das Motto der Kabarettistin und Chansonsängerin Tina Teubner, die am Donnerstag, 2. Dezember, 20 Uhr, im Lincoln-Theater am Obermarkt zu Gast ist. Sie verspricht laut Ankündigung ein „böses Kabarett zu Weihnachten“. Begleitet wird sie am Flügel von Ben Süverkrüp.

Mit „Fräulein Julie“ bringt das Renaissance Theater Berlin am Dienstag, 7. Dezember, 20 Uhr, das wohl bedeutendste Stück August Strindbergs auf die Bühne des Wormser Theaters. Die Inszenierung von Regisseur Torsten Fischer ist mit Judith Rosmair, die bei der Premiere der Wormser Nibelungen-Festspiele 2002 die Brünhild spielte, und Dominique Horwitz prominent besetzt. Rosmair übernimmt in dem 1888 entstandenen Stück die Rolle der Grafen- und Gutshofbesitzertochter Julie, die am liebsten das enge Gefängnis der Standesgrenzen sprengen würde. In der Mittsommernacht lässt sie sich auf ein gefährliches Liebesspiel mit Diener Jean (Horwitz) ein, der von sozialem Aufstieg und Prestige träumt.

Leidenschaftlich, emotional

Das zweite Abonnementkonzert am Dienstag, 14. Dezember, 20 Uhr, bestreiten die Salzburg Chamber Soloists zusammen mit dem „König des Bandoneón“, Héctor Ulises Passarella. Das Programm ist eine Hommage an den Erfinder des Tango nuevo, Astor Piazzolla. Die Veranstalter kündigen einen „Abend voller südamerikanischer Leidenschaft“ an. Hier gilt am Platz die Maskenpflicht.

Emotionsgeladen geht es wohl auch beim nächsten Konzert der BlueNite-Jazzreihe zu. Am Donnerstag, 16. Dezember, 20 Uhr, ist das Folk-World-Jazz-Ensemble Foaie Verde im Wormser Theater zu Gast. Fünf Musiker aus vier südosteuropäischen Ländern versprechen feurige Balkan-Klänge. Am Freitag, 17. Dezember, 20 Uhr, lädt der Wormser Musiker und Kulturkoordinator David Maier Gäste ein, um unter dem Titel „David Maier and Friends – Die Weihnachtsgala“ musikalisch auf das Fest einzustimmen.

Begrenztes Kartenkontingent

Aretha Franklin (1942–2018) war die erste Frau in der Rock’n’Roll Hall of Fame. „Respect – Die Aretha Franklin Tribute Show“ präsentiert mit Sängerin und zehnköpfiger Band am Dienstag, 28. Dezember, 20 Uhr, im Wormser Theater die wichtigsten Karrierestation der „Queen of Soul“.

Das Silvesterkonzert am Donnerstag, 30. Dezember, 20 Uhr, setzt einen Schwerpunkt auf die Werke von Berlioz, Brahms und Strauß sowie auf den Einfluss der ungarischen Folklore auf das Werk der Komponisten. Dirigent und Moderator ist Markus Hube, Solistin die Geigerin Sophia Jaffé. Hier gibt es laut Veranstalter nur noch ein begrenztes Kartenkontingent.

Der Ballettklassiker „Der Nussknacker“ (5. Dezember), das Weihnachtskonzert der Berlin Comedian Harmonists (11. Dezember) sowie das Kinder- und Familienstück „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ des Münchner a.gon-Theaters (12. Dezember) sind entweder ausverkauft, oder es gibt nur noch wenige Einzelplätze zum Verkauf, teilen die Veranstalter mit.

Blick aufs Corona-Geschehen

Der Auftritt des Mentalmagiers Christoph Kuch am Freitag, 3. Dezember, im Lincoln-Theater fällt krankheitsbedingt aus. Derzeit wird nach einem Ersatztermin gesucht, bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit. Das Rocktheater „Faust’n’Roll am 9. Dezember entfällt.

Im Blick hat das Team des Wormser das Corona-Geschehen. Aktuell gilt in dem Theater, Kultur- und Tagungszentrum die 2G-Regel. Bei einer Verschlechterung der allgemeinen Lage könnte es zu einer 2G-plus-Bestimmung kommen, berichtet Anne Klappert, Pressesprecherin der städtischen Kultur- und Veranstaltungsgesellschaft (KVG), auf Nachfrage der RHEINPFALZ. Sie empfiehlt Gästen, vor ihrem Besuch einen Blick auf die Homepage des Hauses (www.das-wormser.de) zu werfen. Dort gibt es die Rubrik „Corona-Hinweise für Ihren Besuch“, die täglich aktualisiert werde. Im Haus gelte die Maskenpflicht. Derzeit dürfe der Mund-Nase-Schutz am Platz in der Regel aber noch abgenommen werden, sagt Klappert.

Noch Fragen?

Weitere Informationen, das komplette Programm im Wormser und Eintrittskarten für alle Veranstaltung gibt es im Vorverkauf bei den Ticket-Regional-Stellen, im Ticketservice Worms (Rathenaustraße 11, im Wormser), unter Telefon 06241 2000-450 und im Netz unter www.das-wormser.de.