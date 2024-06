Weil sie in der Pandemie mehrfach gegen das Infektionsschutzgesetz verstoßen haben soll, muss eine Medizinerin eine Geldbuße in Höhe von 2400 Euro zahlen. Das hat am Montag das Amtsgericht verfügt. Die 46-Jährige, die in einer Frankenthaler Arztpraxis beschäftigt war, gilt damit nicht als vorbestraft.

Elf Patienten soll die Ärztin der Staatsanwaltschaft zufolge im Februar 2022 digitale Zertifikate über Covid-Impfungen ausgestellt haben, obwohl die Männer und Frauen gar