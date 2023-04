Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Für Marvin Dienst steht am Wochenende auf dem Sachsenring der zweite Renneinsatz für das Mercedes-AMG-Team ZVO im ADAC GT Masters an. Die Mendiger wollen in der Meisterschaft noch ein paar Plätze gutmachen. An den anspruchsvollen Kurs in Hohenstein-Ernstthal hat Dienst gute Erinnerungen.

Sein letztes Rennen auf dem Sachsenring ist fast bis auf die Woche genau zwei Jahre her. Im Mercedes-AMG GT3 des Teams Schütz Motorsport aus Bobenheim-Roxheim holte er damals die Pole Position für